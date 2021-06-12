Yerli aşıda son aşamaya gelindi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vatandaşlara çağrıda bulundu.

"Yerli aşımız son aşamada. Faz-3 insan çalışmasında gönüllü olun, sonuca birlikte ulaşalım" dedi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliğiyle gelişritirilen aşıda son aşamaya gelindi.

Yerli aşımız son aşamada. FAZ 3 insan çalışmasında gönüllü olun, sonuca birlikte ulaşalım. https://t.co/E8uh4tlN81 pic.twitter.com/Pg4xo7Yrsz — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 12, 2021

Koca, "İnaktif COVID-19 Türk aşısı Faz-3 insan çalışmasına enbiz.gov.tr adresinden gönüllü olabilirsiniz" diyerek çağrıda bulundu.

Dün, yerli koronavirüs aşısının Faz-3 çalışmalarına gönüllü olmak isteyen vatandaşlar için E-Nabız sistemine "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonu eklenmişti.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen inaktif COVID-19 aşısının faz 3 klinik çalışmalarında gönüllü olmak isteyen vatandaşlarımız için https://t.co/ZlEdNvyEuT web sitesine "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonu eklendi. pic.twitter.com/jB1JxnxBkc — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) June 11, 2021

17 yerli aşı çalışması var

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle 17 yerli aşı çalışması yürütülüyor.

Bunlardan Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinde COVID-19’a karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından desteklenen inaktif aşı adayında Faz-3 aşamasına geçilmişti.

Yerli aşı, Faz-3'ün tamamlanmasıyla birlikte acil kullanım onayı alacak.

Yerli aşıda hedef eylül

Bakan Koca daha önce, "Yerli aşıda süreç başarıyla tamamlanırsa eylül ayında acil kullanım onayıyla kullanımı söz konusu olabilir" demişti.