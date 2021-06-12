Haber Giriş: 12 Haziran 2021 Cumartesi 10:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe-Şimşek operasyonunda 3 terörist etkisiz
[Fotoğraf: MSB]
Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen bir mağaraya düzenlenen operasyonda 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele kararlılıkla sürüyor.
Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor.
[Fotoğraf: MSB]
Başarıyla devam eden Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen bir mağarada 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Mağarada yapılan aramalarda, teröritlerin kullandığı belirlenen çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak’ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesi sürüyor. Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen bir mağaraya düzenlenen operasyonda 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.https://t.co/Mq1ZuzShqy#MSB #TSK pic.twitter.com/1Porm0WYUt— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 12, 2021
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