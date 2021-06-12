Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele kararlılıkla sürüyor.

Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor.

[Fotoğraf: MSB]

Başarıyla devam eden Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen bir mağarada 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Mağarada yapılan aramalarda, teröritlerin kullandığı belirlenen çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.