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Ekonomi
AA 21.10.2026 13:02

Tanzanya'ya bir yılda ikinci demir yolu aracı ihracatı

Tanzanya'ya daha önce gerçekleştirilen DE10000 tipi ana hat lokomotifi ihracatının ardından aynı ülkeye bir yıl içinde ikinci demir yolu aracı dış satımı yapılacak. TÜRASAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilecek 100 yük vagon daha Tanzanya'ya ihraç edilecek.

Tanzanya'ya bir yılda ikinci demir yolu aracı ihracatı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ. (TÜRASAŞ) tarafından Tanzanya'ya ihraç edilmek üzere üretilecek Sggmrs tipi 100 adet yük vagonuna ilişkin bilgi verdi.

Tanzanya'ya daha önce gerçekleştirilen DE10000 tipi ana hat lokomotifi ihracatının ardından aynı ülkeye bir yıl içinde ikinci demir yolu aracı dış satımının yapılacağını aktaran Uraloğlu, "TÜRASAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilecek 100 yük vagonumuzu Tanzanya'ya ihraç etmeye hazırlanıyoruz. TÜRASAŞ'ın üretim kabiliyetini, yeni ihracatlarla uluslararası pazarlara taşımayı sürdürüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

100 yük vagonu Sivas'ta üretilecek

Uraloğlu, Tanzanya'ya ihraç edilecek Sggmrs tipi 100 yük vagonunun TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğünde üretileceğini, böylece söz konusu ilin üretim kapasitesinin ihracata yönelik olarak da değerlendirileceğini vurguladı.

İhraç edilecek yük vagonlarının teknik özelliklerine değinen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Sggmrs tipi yük vagonlarımız, 109 ton taşıma kapasitesine sahip olacak. 6 akslı ve yaklaşık 21 metre uzunluğundaki vagonlarımız, farklı uzunluklardaki konteynerlerin taşınmasına uygun olarak üretilecek. Üreteceğimiz vagonlarımızla, Tanzanya'nın demir yolu yük taşımacılığına katkı sağlayacağız."

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Abdulkadir Uraloğlu İhracat Sivas
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