Dünyayı kasıp kavuran COVID-19’la ilgili verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapında salgında tespit edilen vaka sayısı 175 milyonu aştı.

Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde 4 milyona yakın kişi hayatını kaybederken, iyileşen hasta sayısı 158 milyonu geçti. Halen hastalıkla boğuşan 12 milyon 700 bin civarında kişinin ise COVID-19 tedavisi sürüyor.

Dünya genelinde birçok ülke pandeminin zararlarını en aza indirmek için önlemler alırken maske, mesafe ve temizlik şartı vazgeçilmez oldu. Salgının başlamasının üzerinden 1 yıl kadar geçtikten sonra ise koronavirüsün aşısı bulundu. Böylece salgınla mücadelede en önemli silahların başına aşı eklendi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Aşılamanın hızlanmasıyla birlikte ise “Maskelerden ne zaman kurtulacağız?” sorusu gündeme geldi.

Bazı ülkeler pandemi kurallarını esnetmeye başlarken, maskeleri çıkaran ülkeler de var.

Türkiye halihazırda aşılamaya büyük bir hız vermiş durumda. Her geçen saat birçok kişi ve meslek grubu aşılanacaklar listesine ekleniyor. Şimdilik zorunluluk devam etse de toplumda maskelerin çıkacağına dair iyimserlik yükselmeye başladı. Yerli aşı çalışmalarındaki gelişmeler de bunu destekler nitelikte ilerliyor.

Peki maske zorunluluğunu esneten ülkeler arasında hangileri var?

ABD

Vakalar azalıp aşılama oranı yükselse de ABD’de hala koronavirüsle mücadele devam ediyor. Ancak aşıları tam olan kişiler için maske kuralı birçok eyalette kaldırıldı.

Her iki dozu yaptıran Amerikalıların artık açık havada maske takma zorunluluğu yok. Spor gibi kalabalık etkinlerde ise maskeyi halen takmak gerekiyor.

[Fotoğraf: AA]

Aşısı tam olanlar için maske yasağının gevşetilmesini tavsiye eden ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), maske takmanın hala daha güvenli olduğunun altını çiziyor ve ”Maskesiz dışarı çıkmadan önce kendi kişisel durumunuzu, aileniz ve çevrenizdeki insanlar için riskleri göz önünde bulundurmanız önemli" açıklamasını yapıyor.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Öte yandan berber salonları, canlı performans etkinlikleri, geçit törenleri, alışveriş merkezleri, ibadethaneler ve müzeler gibi kalabalık etkinliklerde ve mekanlarda tamamen aşılanmış kişilerin maskeye devam etmesi öneriliyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Maske kararının ardından, Başkan Joe Biden Beyaz Saray’daki bir toplantıya maskesiz katılırken, basın brifingine iki doz aşısını yaptıran gazeteciler de maskesiz alındı.

At the White House, some vaccinated staff and reporters are moving about their business, inside and outside, without masks. So nice to see faces. pic.twitter.com/ydCDvfyqcY