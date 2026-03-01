Açık 4.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.03.2026 20:51

AB ülkelerinin dışişleri bakanları İran gündemiyle olağanüstü toplandı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, İran odaklı gelişmeleri değerlendirmek için olağanüstü çevrim içi toplantıda bir araya geldi.

AB ülkelerinin dışişleri bakanları İran gündemiyle olağanüstü toplandı

AB'nin 27 üyesinin dışişleri bakanları, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas başkanlığında çevrim içi toplandı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran lideri Ali Hamaney'in öldürülmesini değerlendirmek üzere bir araya gelen bakanlar, Avrupa'nın kriz karşısındaki ortak tavrını belirlemeye çalışacak.

Toplantıda enerji piyasaları, bölgesel istikrar ve bölgede bulunan AB vatandaşlarının durumunun da görüşülmesi bekleniyor.

Toplantı öncesinde de AB ülkelerinin büyükelçileri (COREPER) hazırlık toplantısında bir araya gelerek, bölgeye desteklerini dile getirmiş ve gerginliğin azaltılması çağrısında bulunmuşlardı.

AB'nin yürütme organı niteliğindeki Komisyon'un üyeleri de yarın AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen liderliğinde özel güvenlik toplantısında buluşacak.

AB yönetiminden şimdiye kadar yapılan açıklamalarda itidal çağrısı yapıldı, Hamaney'in ölümünden sonra İran'da istikrarlı geçiş süreci yaşanması, İran halkının kendi geleceğini belirlemesi mesajları verildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

ETİKETLER
Avrupa Birliği ABD
Sıradaki Haber
İsrail ordusu, İran'a saldırılarda 700'den fazla sorti yapıp binlerce mühimmat kullandığını açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamaney’in hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum
20:50
İGA: Yolcularımızın uçuş durumuyla ilgili güncel bilgiyi teyit etmeli
20:48
İsrail ordusu, İran'a saldırılarda 700'den fazla sorti yapıp binlerce mühimmat kullandığını açıkladı
20:46
ABD Başkanı Trump, İran donanmasına ait 9 geminin imha edildiğini belirtti
20:36
NATO İran ve çevresindeki gelişmeleri yakından izliyor
20:24
Filistin, Batı Şeria’daki İsrail saldırılarında 1,3 milyon dolar zarar oluştuğunu açıkladı
Ev sahiplerine vergi uyarısı: Kira beyanname süreci başladı
Ev sahiplerine vergi uyarısı: Kira beyanname süreci başladı
FOTO FOKUS
İran, ABD'ye ait İHA'yı böyle vurdu
İran, ABD'ye ait İHA'yı böyle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ