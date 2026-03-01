Parçalı Bulutlu 2.4ºC Ankara
Dünya
AA 01.03.2026 22:42

İsrail Ordu Sözcüsü, Tahran’daki İran Devrim Muhafızları Ordusu Karargahı'nı vurduklarını iddia etti

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, ABD ile birlikte İran’a düzenledikleri saldırılarda Tahran’daki Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Karargahı’nı vurduklarını ileri sürdü.

İsrail Ordu Sözcüsü, Tahran’daki İran Devrim Muhafızları Ordusu Karargahı'nı vurduklarını iddia etti

Ordu Sözcüsü Defrin, yayımladığı video mesajda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun istihbarat, hava kuvvetleri ve iç güvenlik birimlerine ait onlarca askeri merkezi de hedef aldıklarını iddia etti.

Defrin, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na yönelik gün içinde yaptıkları saldırılara 100’den fazla İsrail savaş uçağının katıldığını ve çok sayıda İran askerinin de öldürüldüğünü öne sürdü.

İsrail ordusu ayrıca resmi sosyal medya hesaplarından İran’ın batısındaki hava savunma sistemleri ve balistik füze rampalarına saldırıları gösteren yeni bir video da paylaştı.

⁠ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İran İsrail ABD
