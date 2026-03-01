Parçalı Bulutlu 2.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.03.2026 21:55

İran Dışişleri Bakanı: Kendimizi savunuyoruz ve kendimizi savunmak için her türlü meşru hakkımız var

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "ABD-İsrail saldırılarına karşı kendilerini savunduklarını ve ülkeyi ve halkın güvenliğini korumak için ne gerekiyorsa yapacaklarını" söyledi.

İran Dışişleri Bakanı: Kendimizi savunuyoruz ve kendimizi savunmak için her türlü meşru hakkımız var

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Amerikan ABC televizyonuna verdiği röportajda, ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü ülkedeki son gelişmelere ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İranlı Bakan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın "saldırılara karşılık vermemesi" gerektiği yönündeki sosyal medya paylaşımıyla ilgili soruya yanıt olarak, "Kendimizi savunuyoruz ve kendimizi savunmak için her türlü meşru hakkımız var. Yaptığımız şey öz savunma eylemidir. ABD Başkanına 'başka bir ülkeye karşı herhangi bir saldırganlıkta bulunmayın' denmeli. Kimse bize kendinizi savunma hakkınızın olmadığını söyleyemez. Kendimizi savunuyoruz, ne gerekiyorsa yapıyoruz ve halkımızı savunmak için kendimize bir sınır koymuyoruz." diye konuştu.

Saldırıların İran askeri altyapısına ne kadar zarar verdiğine dair sorusuna Erakçi, "Şüphesiz bazı komutanlarımızı kaybettik, bu bir gerçek ve isimleri zaten açıklandı ancak bir diğer gerçek de askeri kapasitemizde hiçbir şey değişmedi." şeklinde yanıt verdi.

İran'ın saldırılara karşılık verme hızının, 2025'te İsrail ile yaşanan 12 günlük savaştakinden daha yüksek olduğunu belirterek, "Yani ordumuz yerinde. Ülkemizi savunacak kadar yetenekliler. Hatta, 12 günlük savaşa kıyasla, nitelik ve nicelik açısından daha hazırlıklı ve yetenekliler. Daha iyi bir konumdalar. Ve şimdiye kadar nasıl davrandıklarını gördünüz." ifadelerini kullandı.

Erakçi, ABD ile müzakere yoluyla bir anlaşmaya varılmasının hala mümkün olup olmadığına dair soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Şöyle söyleyeyim ve bu soruyu siz cevaplayın. Son 12 ayda ABD ile iki kez müzakere ettik ve her iki durumda da müzakerenin ortasında bize saldırdılar ve bu bizim için çok acı bir deneyim oldu. Barışa, diplomasiye, müzakereye karşı olanlar, diplomasinin iyi gittiğini anladıklarında bunu bozmaya karar verdiler ve medyada İran İslam Cumhuriyeti aleyhinde bir provokasyon oluşturdular. Bize karşı birçok suçlama ve dezenformasyon ürettiler. Sonunda istediklerine ulaştılar. Trump'ı kışkırttılar, ve bize sebepsiz ve haksız yere saldırması için ikna ettiler."

ETİKETLER
İran ABD İsrail
Sıradaki Haber
AB ülkelerinin dışişleri bakanları İran gündemiyle olağanüstü toplandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:46
İran'ın fiilen kapattığı Hürmüz Boğazı, küresel enerji ticaretinin gerçekleştiği stratejik geçitlerden biri
22:44
BFMTV: Fransız Charles de Gaulle uçak gemisi Doğu Akdeniz'e gönderildi
22:43
İsrail Ordu Sözcüsü, Tahran’daki İran Devrim Muhafızları Ordusu Karargahı'nı vurduklarını iddia etti
22:41
Bahreyn'de sirenlerin çalmasının ardından halka güvenli bölgelere sığınmaları çağrısı yapıldı
22:16
38 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
22:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile görüştü
Ev sahiplerine vergi uyarısı: Kira beyanname süreci başladı
Ev sahiplerine vergi uyarısı: Kira beyanname süreci başladı
FOTO FOKUS
İran, ABD'ye ait İHA'yı böyle vurdu
İran, ABD'ye ait İHA'yı böyle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ