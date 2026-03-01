Açık 1.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.03.2026 23:28

Macron, Fransa ile savunma anlaşması olan Körfez ülkelerine desteği güçlendireceklerini belirtti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Orta Doğu’daki gelişmeler nedeniyle Fransa ile savunma anlaşması olan Körfez ülkelerine desteği güçlendireceklerini bildirdi.

Macron, Fransa ile savunma anlaşması olan Körfez ülkelerine desteği güçlendireceklerini belirtti

Macron, ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasının ardından ikinci kez Savunma ve Ulusal Güvenlik Konseyini topladı.

Elysee Sarayında yapılan toplantı öncesi basına yaptığı açıklamada Macron, Orta Doğu’da son saatlerde yaşanan gelişmeler karşısında, Fransa ile savunma anlaşması olan bölge ülkelerine desteğin güçlendirileceğini söyledi.

Macron, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de Fransız askerlerinin bulunduğu "es-Selam Deniz Üssü"ne insansız hava aracı saldırısına ilişkin "Bu savunma anlaşmalarımız bulunan ülkelerin yanında yer almak için duruşumuzu ve savunma desteğimizi güçlendirmemize yol açıyor." dedi.

Fransa’nın Körfez'deki ortaklarıyla koordinasyonu sürdüreceğini ifade eden Macron, bölgesel gelişmelerin seyrine göre tutumlarını belirleyeceklerini dile getirdi.

Macron, bölgedeki Fransız vatandaşlarının, diplomatik ve askeri personelin yanı sıra Fransız şirketlerinin korunmasının öncelikli hedefleri olduğunu vurgulayarak, hava sahalarının açılmasıyla olası tahliyeler konusunda da çalıştıklarını kaydetti.

ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da, İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

ETİKETLER
Emmanuel Macron Fransa ABD İran
Sıradaki Haber
İran'ın fiilen kapattığı Hürmüz Boğazı, küresel enerji ticaretinin gerçekleştiği stratejik geçitlerden biri
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:16
İngiltere Deniz Ticaret Örgütü: Hürmüz Boğazı'nda güvenlik riski en üst seviyede
00:01
YKS başvurularında bugün son gün
23:54
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda emir/işlem oranı düşürüldü
23:41
Afganistan: Pakistan'daki bazı askeri tesisler hedef alındı
23:31
Trump, İran'ın 3 ABD askerini öldürmesi sonrasında böyle kayıplar beklediklerini belirtti
23:26
1 hafta vadeli repo ihalelerine ara verildi
Ev sahiplerine vergi uyarısı: Kira beyanname süreci başladı
Ev sahiplerine vergi uyarısı: Kira beyanname süreci başladı
FOTO FOKUS
İran, ABD'ye ait İHA'yı böyle vurdu
İran, ABD'ye ait İHA'yı böyle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ