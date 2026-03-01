Parçalı Bulutlu 2.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.03.2026 22:43

BFMTV: Fransız Charles de Gaulle uçak gemisi Doğu Akdeniz'e gönderildi

Fransız kanalı BFMTV, ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları ve İran’ın misilleme yapmasının ardından Hürmüz Boğazı trafiğinde sıkışma yaşanırken Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle’ün Doğu Akdeniz’e doğru hareket ettiğini belirtti.

BFMTV: Fransız Charles de Gaulle uçak gemisi Doğu Akdeniz'e gönderildi

Fransız kanalı BFMTV’nin haberine göre, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, ardından İran'ın İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ile Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık vermesi ve Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinde sıkışmanın yaşandığı dönemde Fransa’nın nükleer enerjiyle çalışan uçak gemisi Charles de Gaulle ve ona bağlı gemiler Baltık Denizi’ndeki görevlerini yarıda kesti.

Charles de Gaulle ve ona bağlı gemiler Doğu Akdeniz’e gönderildi.

60 Fransız gemisi Basra Körfezi'nde mahsur kaldı

Fransız Armatörler Derneği Armateurs de France'ın Genel Temsilcisi Laurent Martens, ulusal basına yaptığı açıklamada, Fransız bayrağı taşıyan veya Fransız şirketlerine ait olan 60 geminin Basra Körfezi'nde mahsur kaldığını söyledi.

Bu gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçtiklerini ve Fransız donanmasının güvenli bir yere sığınmaları yönündeki talimatının ardından bölgedeki bazı limanlara çekildiklerini belirten Martens, mürettebatın güvende olduğunu kaydetti.

Martens, Fransız gemilerinin İran saldırılarında "öncelikli hedef" olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
Fransa İsrail ABD İran
Sıradaki Haber
İsrail Ordu Sözcüsü, Tahran’daki İran Devrim Muhafızları Ordusu Karargahı'nı vurduklarını iddia etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:46
İran'ın fiilen kapattığı Hürmüz Boğazı, küresel enerji ticaretinin gerçekleştiği stratejik geçitlerden biri
22:43
İsrail Ordu Sözcüsü, Tahran’daki İran Devrim Muhafızları Ordusu Karargahı'nı vurduklarını iddia etti
22:41
Bahreyn'de sirenlerin çalmasının ardından halka güvenli bölgelere sığınmaları çağrısı yapıldı
22:16
38 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
22:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile görüştü
22:07
Bakan Gürlek'ten Çarşamba Cumhuriyet Savcısı Yazıcı için taziye mesajı
Ev sahiplerine vergi uyarısı: Kira beyanname süreci başladı
Ev sahiplerine vergi uyarısı: Kira beyanname süreci başladı
FOTO FOKUS
İran, ABD'ye ait İHA'yı böyle vurdu
İran, ABD'ye ait İHA'yı böyle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ