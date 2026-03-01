Parçalı Bulutlu 2.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.03.2026 22:41

Bahreyn'de sirenlerin çalmasının ardından halka güvenli bölgelere sığınmaları çağrısı yapıldı

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde sirenlerin çalmasının ardından vatandaşlara ve ülkede yaşayanlara güvenli bölgelere sığınmaları çağrısında bulundu.

Bahreyn'de sirenlerin çalmasının ardından halka güvenli bölgelere sığınmaları çağrısı yapıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Sirenler çaldı. Vatandaşlarımızı ve sakinlerimizi sakin kalmaya, güvenli yerlere sığınmaya ve gelişmeleri resmi kanallardan takip etmeye çağırıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Bahreyn, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından Tahran yönetiminin insansız hava aracı ve füze saldırılarının hedefi olan Körfez ülkeleri arasında yer alıyor.

İran belirli ülkeleri değil, bölgedeki ABD askeri üslerini hedef aldığını belirtiyor.

Ancak saldırıların bazı noktalarda havaalanları, limanlar ve çeşitli binalar da dahil olmak üzere sivil altyapıda hasara yol açtığı kaydediliyor.

İran ile ABD arasında yürütülen dolaylı müzakerelerde ilerleme sağlanmasına rağmen, Tel Aviv ve Washington yönetimleri İran'a saldırıları başlattı.

Bu gelişmeyle birlikte, İsrail, Haziran 2015’teki ilk saldırının ardından İran-ABD müzakere sürecini ikinci kez sekteye uğratmış oldu.

Sıradaki Haber
BAE, İran'daki büyükelçiliğini kapattığını ve diplomatik misyonunu geri çektiğini duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:46
İran'ın fiilen kapattığı Hürmüz Boğazı, küresel enerji ticaretinin gerçekleştiği stratejik geçitlerden biri
22:44
BFMTV: Fransız Charles de Gaulle uçak gemisi Doğu Akdeniz'e gönderildi
22:43
İsrail Ordu Sözcüsü, Tahran’daki İran Devrim Muhafızları Ordusu Karargahı'nı vurduklarını iddia etti
22:16
38 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
22:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile görüştü
22:07
Bakan Gürlek'ten Çarşamba Cumhuriyet Savcısı Yazıcı için taziye mesajı
Ev sahiplerine vergi uyarısı: Kira beyanname süreci başladı
Ev sahiplerine vergi uyarısı: Kira beyanname süreci başladı
FOTO FOKUS
İran, ABD'ye ait İHA'yı böyle vurdu
İran, ABD'ye ait İHA'yı böyle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ