Ekonomi
AA 01.03.2026 23:01

Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi dışsal şoklara karşı önemli ölçüde dirençli

Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı.

Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi dışsal şoklara karşı önemli ölçüde dirençli

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, toplantıda, bölgedeki jeopolitik gerilim ve çatışmaların küresel ve yurt içi finansal piyasalara, enerji fiyatlarına ve makroekonomik görünüme muhtemel etkilerinin kapsamlı bir şekilde ele alındığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Komite, Türkiye ekonomisinin güçlenen makro temelleri, artan rezervler ve sıkı politika duruşu sayesinde dışsal şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir. Finansal sistemin sağlam sermaye yapısı ve yeterli likidite tamponlarıyla bu tür riskleri yönetebilecek kapasitede olduğunu teyit etmiştir. Piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve olası negatif etkilerin sınırlandırılması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin hazır olduğunu ve gerektiğinde kararlılıkla uygulanacağını vurgulamıştır. Komite, gelişmeleri yakından izlemeye devam edecektir."

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek Ekonomik Düzenlemeler
OKUMA LİSTESİ