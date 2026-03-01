Parçalı Bulutlu 8ºC Ankara
Ekonomi
AA 01.03.2026 17:02

Bakan Şimşek: Ekonomimiz şoklara karşı dirençlidir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul'un işlemlere kapatılacağı iddialarına ilişkin, "Jeopolitik gelişmeleri yakından izliyoruz. Ekonomimize olası etkilerini, tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz, ekonomimiz güçlü makroekonomik temellere sahip olup, şoklara karşı dirençlidir" ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek: Ekonomimiz şoklara karşı dirençlidir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin (DMM) "Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılacağı" iddiasını yalanladığı açıklamasını alıntılayarak, paylaşım yaptı.

Jeopolitik gelişmeleri yakından izlediklerini vurgulayan Şimşek şunları aktardı:

"Ekonomimize olası etkilerini, tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz. Ekonomimiz güçlü makroekonomik temellere sahip olup, şoklara karşı dirençlidir. Bunu geçen yıl yurt içinde ve yurt dışında yaşanan gelişmeler karşısında göstermiştir. Piyasaların sağlıklı işleyişinin devamı için ihtiyaç halinde gerekli tüm adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımızın spekülatif haberlere itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz."

DMM: Borsa İstanbul’un kapatılacağı iddiaları asılsız

