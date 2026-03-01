Parçalı Bulutlu 6.3ºC Ankara
Dünya
AA 01.03.2026 18:41

İran'ın Mehran kentindeki bombalı saldırıda 22 kişi öldü

İran'ın Irak sınırında bulunan İylam eyaletine bağlı Mehran ilçesindeki bombalı saldırıda 11'i asker, 22 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

İran'ın Mehran kentindeki bombalı saldırıda 22 kişi öldü

Mehr Haber Ajansı, İlam Sınır Birliği Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Mehran Sınır Taburuna İmam Humeyni Meydanı civarında bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırıda 11 asker 22 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Saldırının ABD ve İsrail unsurları tarafından gerçekleştirildiği aktarıldı.

ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

