Açık 4.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.03.2026 20:13

Bolivya'da kargo uçağının düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 22'ye çıktı

Bolivya'nın başkenti La Paz yakınlarında Merkez Bankasına ait nakit para taşıyan bir askeri uçağın 27 Şubat'ta düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiği bildirildi.

Bolivya'da kargo uçağının düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 22'ye çıktı

Polis Genel Müdürü Mirko Sokol, gazetecilere yaptığı açıklamada, aralarında 4 çocuğun da olduğu uçak kazasında ölenlerin sayısının 22'ye çıktığını, yaralı sayısının ise 37 olduğunu söyledi.

Cesetlerin tümüyle parçalanmış olması nedeniyle şu ana kadar 9 kişinin kimliğinin tespit edildiğini dile getiren Sokol, sürecin devam ettiğini aktardı.

Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz da başkentte gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın nedenlerinin henüz bilinmediğini ve bunun belirlenmesi için soruşturma kurulu oluşturulduğunu vurgulayarak, "Bu soruşturma bir gecede çözülemez, karakutunun bulunması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan yetkililer, uçaktan düşen banknotların resmi seri numarası taşımadığını ve bu nedenle herhangi bir parasal değerinin bulunmadığını açıkladı.

Uçağın düşmesinin ardından yüzlerce kişi Bolivya Merkez Bankası’na gönderilmek üzere taşınan paraları toplamak için olay yerine akın etmişti.

Savunma Bakanı Marcelo Salinas, dünkü açıklamasında, Hercules C-130 tipi kargo uçağının yeni basılmış Bolivya paralarını taşırken, La Paz'a komşu El Alto şehrindeki havaalanına iniş yaparken "pistten saptığını" ve ardından yakındaki bir tarlaya düştüğünü belirtmişti.

ETİKETLER
Bolivya Uçak Kazası
Sıradaki Haber
Tahran'da yeni saldırı dalgası: Patlamalar ve savaş uçaklarının sesleri duyuluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamaney’in hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum
20:52
AB ülkelerinin dışişleri bakanları İran gündemiyle olağanüstü toplandı
20:50
İGA: Yolcularımızın uçuş durumuyla ilgili güncel bilgiyi teyit etmeli
20:48
İsrail ordusu, İran'a saldırılarda 700'den fazla sorti yapıp binlerce mühimmat kullandığını açıkladı
20:46
ABD Başkanı Trump, İran donanmasına ait 9 geminin imha edildiğini belirtti
20:36
NATO İran ve çevresindeki gelişmeleri yakından izliyor
Ev sahiplerine vergi uyarısı: Kira beyanname süreci başladı
Ev sahiplerine vergi uyarısı: Kira beyanname süreci başladı
FOTO FOKUS
İran, ABD'ye ait İHA'yı böyle vurdu
İran, ABD'ye ait İHA'yı böyle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ