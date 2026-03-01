Açık 1.7ºC Ankara
Ekonomi
AA 01.03.2026 23:23

TCMB nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), banka nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacağını duyurdu.

TCMB nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacak

TCMB açıklamasında, "Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla TCMB nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır." ifadesine yer verildi.

Merkez Bankası Dolar Euro
