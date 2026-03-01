Ekonomi
AA
01.03.2026 23:23
TCMB nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), banka nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacağını duyurdu.
TCMB açıklamasında, "Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla TCMB nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır." ifadesine yer verildi.