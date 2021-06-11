Haber Giriş: 11 Haziran 2021 Cuma 12:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da teröristlerle çatışma: 1 asker öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Pakistan’ın Belucistan eyaletinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir asker hayatını kaybetti, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Pakistan Silahlı Kuvvetler Halkla İlişkiler Birimi (ISPR), Belucistan’ın Karan bölgesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktığını açıkladı.
Çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirilirken, bir asker ise hayatını kaybetti.
Açıklamada teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bir bilgiye yer verilmedi.
Etiketler: Pakistan
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