Haber Giriş: 11 Haziran 2021 Cuma 11:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dünyanın en eski mağara resimleri yok oluyor
[Fotoğraf: Reuters]
Endonezya'nın Sulavesi adasındaki dünyanın en eski mağara resimleri, iklim değişikliği sebebiyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Arkeologlar 44 bin yıllık resimleri kurtarmanın yollarını arıyor.
Endonezya'nın Sulavesi adasındaki yaklaşık 44 bin yıllık mağara resimleri son yıllarda hızla silinmeye başladı.
Resimlerin boyaları pul pul dökülüyor.
Sıcaklık değişikliği nedeniyle duvarlarda oluşan tuzlanma bu tehdide sebep oluyor.
[Fotoğraf: Reuters]
Arkeologlar mağara resimlerini kurtarmanın yollarını ararken, tahribatı önlemenin bir yolu henüz bulunamadı.
Mağarada av sahneleri ve hayvan resimleri yer alıyor.
Etiketler: Endonezya
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