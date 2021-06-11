Alman Federal Meclisi'nde, gece geç saatlerde gündeme alınan Sol Parti ile Yeşiller Partisinin "Türkiye'ye silah ambargosu" önergesi, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Sosyal Demokrat Partinin (SPD) ve Hür Demokrat Partinin (FDP) oylarıyla reddedildi.

"Samimiyetten uzak bir tutum"

Hristiyan Demokrat Parti (CDU) milletvekili Klaus-Peter Willsch, önerge hakkında yaptığı konuşmada, Sol Parti ile Yeşiller'in önergesini "göstermelik" olarak niteledi.

Willisch, Yeşiller Partisi Eş Başkanı Robert Habeck'in NATO üyesi olmayan Ukrayna'ya silah ve mühimmat verilmesini beyan ettiğini hatırlatarak Yeşiller'in NATO üyesi Türkiye hakkında verdiği önergeyle samimiyetten uzak bir tutum izlediğini savundu.