Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 16:39Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
DSÖ, AstraZeneca aşısının kullanılmasını önerdi
[Fotoğraf: AFP]
Dünya Sağlık Örgütü, faydasının risklerinden fazla olduğunu belirterek, AstraZeneca aşısının kullanımına devam edilmesini önerdi. Çok sayıda ülke, olası yan etkileri sebebiyle bu aşının kullanımını askıya almıştı.
DSÖ'den yapılan açıklamada, örgüte bağlı Küresel Aşı Güvenliği Danışma Komitesi'nin AstraZeneca aşısının son güvenlik verilerini dikkatle değerlendirdiği belirtildi.
İncelemenin tamamlanması sonrası bulguların derhal kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi. Faydasının risklerinden fazla olduğu belirtilen AstraZeneca aşısının kullanımının sürdürülmesi önerildi.
Birçok ülke aşının kullanımını durdurdu
Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, İtalya, Bulgaristan, İrlanda, Almanya, Hollanda, İspanya, İsveç ve Endonezya, kan pıhtılaşmasına yol açabileceği gerekçesiyle Oxford-AstraZeneca COVID-19 aşısının kullanımını geçici olarak durdurmuştu.
Avrupa İlaç Ajansı'nın söz konusu aşıyla ilgili yarın değerlendirme yayımlaması bekleniyor.
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