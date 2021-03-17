Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 15:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yoldan çıkan kamyonet 30 metre yükseklikte asılı kaldı
Amerika Birleşik Devletleri'nde bir köprüde yoldan çıkan kamyonet 30 metre yükseklikte asılı kaldı. Kazada can kaybını kamyonet ve karavan arasındaki "güvenlik zinciri" önledi.
ABD'nin Idaho eyaletinde, köprü üzerinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, bariyerlere çarptıktan sonra köprüden düştü. Kamyonetin arkasına bağlı karavan ise köprünün üzerinde kaldı.
Kamyonet, güvenlik zincirleri sayesinde 30 metre yükseklikte asılı kalırken olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.
Titiz ve uzun bir çalışma yürüten ekipler, kamyonette bulunan 2 kişi ve 2 köpeği kurtardı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: ABD Trafik Kazası
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