ABD'nin Idaho eyaletinde, köprü üzerinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, bariyerlere çarptıktan sonra köprüden düştü. Kamyonetin arkasına bağlı karavan ise köprünün üzerinde kaldı.

Kamyonet, güvenlik zincirleri sayesinde 30 metre yükseklikte asılı kalırken olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

Titiz ve uzun bir çalışma yürüten ekipler, kamyonette bulunan 2 kişi ve 2 köpeği kurtardı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.