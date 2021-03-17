ABD’nin Florida eyaletindeki Tampa kentinin Hillsborough bölgesinde yaşayan ve ABD Başkanı Joe Biden, eski ABD Başkanı Barack Obama, Elon Musk, Jeff Bezos ve Kim Kardashian gibi ünlü isimlerin resmi Twitter hesaplarını hackleyen Graham Ivan Clark, çıkarıldığı mahkemece 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Clark’ın kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul ettiği, avukatının arabuluculuğuyla savcı ile yaptığı anlaşma kapsamında da 10 yıllık hapis cezasından kurtulduğu belirtildi.

Ünlü isimlerin kabusu olmuştu

Siber saldırgan, aralarında Barrack Obama, Bill Gates ve Elon Musk’ın olduğu onlarca kişi ve şirkete ait resmi Twitter hesaplarını hack'lemişti.

Yaşanan bu olayın sonucunda yalnız kullanıcılar değil sosyal medya uygulaması Twitter’ın piyasa değerinde de yüzde 4’ün üzerinde bir düşüş olmuştu.

Clark’ın hesapları hacklemesinin yaklaşık olarak 4 saat sürdüğü ve bu sürede 100 bin dolar değerinde Bitcoin çalmayı başardığı açıklanmıştı. Clark, çaldığı 100 bin doları geri iade etmeyi kabul ettiğini duyurdu.