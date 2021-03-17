AstraZeneca aşısının kullanımı, kan pıhtılaşmasına yol açtığına dair birtakım raporlar sonrası çok sayıda ülkede durdurulmuştu.

Yarın Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) konuya ilişkin değerlendirme sunması beklenirken, İngiltere Başbakanı Johnson, Oxford-AstraZeneca aşısına olan güvenini teyit ederek, ilk dozu çok yakında alacağını söyledi.

Daha önce de savunmuştu

Times gazetesine yazdığı makalede, geçen eylülde Oxford Üniversitesinin geliştirdiği COVID-19 aşısının klinik çalışmalarını yerinde kontrol ettiğini anlatan Johnson, kontrol gruplarından gelen bilgileri gördüğünü, burada bilim insanlarının yaşadığı heyecana şahitlik ettikten sonra bu aşının işe yarayacağını düşündüğünü vurgulamıştı.

Johnson, COVID-19 aşısının kapsamlı testlerden sonra kanıtlandığını ve güvenli olduğunu, 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde ABD ve Hindistan gibi çeşitli ülkeler tarafından kullanıldığını belirtmişti.

Birçok ülke aşının kullanımını durdurdu

Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, İtalya, Bulgaristan, İrlanda, Almanya, Hollanda, İspanya, İsveç ve Endonezya, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı gerekçesiyle Oxford-AstraZeneca COVID-19 aşısının kullanımını geçici olarak durdurmuştu.