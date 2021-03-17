BBC’nin haberine göre, İzlanda Meteoroloji Ofisi, ülkenin güneybatısında bulunan Reykjanes Yarımadası’nda kaydedilen en büyük depremin 5,6 büyüklüğünde olduğunu ve 24 Şubat-1 Mart tarihlerinde büyüklüğü 5'in üstünde 2 depremin daha meydana geldiğini duyurdu.

Yetkililer, Reykjanes Yarımadası’nda son 3 haftada 50 binden fazla deprem olduğunu belirtti.

Volkanik patlama ihtimali değerlendiriliyor

Bilim adamları, Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasında kalan İzlanda’da, son günlerde yaşanan depremlerin volkanik bir patlamanın habercisi olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.