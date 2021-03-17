Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 15:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aşı sertifikası hayata geçiyor
[Fotoğraf: AA]
Avrupa Birliği Komisyonu, AB içindeki seyahatlerde kullanılacak aşı sertifikasının yaza kadar hayata geçirilmesi için yasal düzenleme sundu.
Avrupa Birliği'nin (AB) seyahatlerde kullanılmak üzere hazırlayacağı aşı sertifikasında hangi aşıların geçerli olacağına AB üyelerinin kendileri karar verebilecek.
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Etiketler: Avrupa Birliği Koronavirüs Aşısı Son Dakika
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