ABC News'a konuşan Biden, Putin'in, 2020 ABD Başkanlık Seçimleri'nde Donald Trump'ın kazanmasına yönelik müdahaleleri nedeniyle "bedel ödeyeceğini" söyledi.

ABD Başkanı, "bedelin ne olacağı" sorusuna ise "Yakında göreceksiniz" diye yanıt verdi.

Biden ayrıca, Rusya Devlet Başkanının "katil" olduğunu düşündüğünü söyledi.

Biden'a karşı dezenformasyon yapıldığı iddiası

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından yayımlanan 15 sayfalık değerlendirme raporunda, Rusya'nın Demokrat aday Joe Biden'a karşı "dezenformasyon" içeren iddiaları yaydığı ifade edilmişti.

Raporda, Biden ailesi ile Ukrayna arasında olduğu iddia edilen bazı finansal işlemlerle ilgili haberlerde Moskova'nın parmağının olduğu öne sürülmüş, söz konusu iddialarla Biden'ın adaylığının yıpratılmaya çalışıldığı savunulmuştu.