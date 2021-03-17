Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Türkiye’nin Milli Uzay Programı’nı ve Rusya ile Türkiye arasındaki uzay ve savunma sanayiindeki iş birliği potansiyelini değerlendirdi.

İki ülke arasında uzay alanındaki temasların uzun geçmişe sahip olduğunu söyleyen Rogozin, bu alanda Türkiye ve Rusya’nın uzun vadeli ortak çıkarlara sahip olduğu vurgusunu yaptı.

Rusya ve Türkiye iş birliği konusunda anlaştı

Rogozin, iki ülkenin barışçıl uzay faaliyetleri konusunda iş birliği için anlaştığını açıkladı:

“Barışçıl uzay faaliyetlerinde iş birliği konusunda Rusya-Türkiye hükümetlerarası anlaşmasının temeli olacak etkili bir yasal çerçeve oluşturmak için birlikte çalışma konusunda anlaştık. Belgede yer alan hükümler, uzay faaliyetlerinin geniş bir yelpazesinde iş birliğimizi düzenlememizi sağlayacaktır. Şu anda taslak anlaşma Türk meslektaşlarımız tarafından inceleniyor.”

Türkiye’nin uzay programını gerçekleştirmek için gereken yetkinliğe sahip olduğu vurgulanan açıklamada, Türk havacılık sektöründeki kalifiye uzmanların varlığına işaret edildi.

Uzaya Türk gönderilmesi istişare edilmeye hazır

Roscosmos’un yabancı kozmonotları eğitimi noktasında tecrübe sahibi olduğunu vurgulayan Rogozin, uzaya Türk gönderilmesi konusunda istişareleri başlatmaya hazır olduklarını da açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova’da 2019’da düzenlenen MAKS-2019 fuarına katıldığını hatırlatan Rogozin, “Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yaptığım ‘uzaya Türk astronot gönderme’ teklifi büyük memnuniyetle karşılandı. Şu ana kadar taraflarımız bu konuda kapsamlı görüşmeler yapmadı, Türk meslektaşlarımızın inisiyatifini bekliyoruz” dedi.

“Türk savunma sanayiindeki gelişmeler saygı uyandırıyor”

Son dönemde tüm dünyanın dikkatini çeken insansız hava araçları (İHA) atılımını değerlendiren Rogozin, “Türk sanayiinin bu alandaki hızlı gelişimini dışarıdan görme fırsatı bulduk. Elbette Türk mühendislerinin bu alandaki çalışmalarının saygı uyandırmaması mümkün değil” dedi.

Rogozin, Milli Uzay Programı kapsamında Türkiye’de kurulacak uzay teknolojisi geliştirme merkezi için de iki ülke arasında yeni iş birliği olanaklarının doğabileceğini vurguladı.