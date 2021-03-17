Afganistan, Nepal, Bangladeş, Hindistan, Pakistan ve Sri Lanka'da 1,8 milyar insan yaşıyor.

Salgından en çok kadınlar ve çocuklar etkilendi

Birleşmiş Milletler (BM) bu ülkeleri baz aldı ve Covid-19’un yarattığı yetersizliklerini araştırdı.

Güney Asya'da 'Covid-19 Pandemisinde Alınan Önlemlerin Doğrudan ve Dolaylı Etkileri' adlı raporda, hükümetlerin stratejilerinin, sosyal hizmetler, sağlık, okullar ve ekonomi üzerindeki etkileri incelendi.

Bu ülkelerde salgından en kötü etkilenenlerin kadınlar, çocuklar ve ergenler olduğu ortaya çıktı.

228 bin çocuk hayatını kaybetti

Rapora göre, bu ülkelerde beslenme yardımlarından aşılamaya kadar çok önemli hizmetlerin durdurulması nedeniyle beş yaş altındaki 228 bin çocuk hayatını kaybetti.

Şiddetli yetersiz beslenme nedeniyle tedavi edilen çocuk sayısının Bangladeş ve Nepal'de yüzde 80'den fazla düştü. Çocuklar arasında aşılamanın ise sırasıyla Hindistan ve Pakistan'da yüzde 35 ve yüzde 65 düştüğü belirtiliyor.

En yüksek ölümler ise Hindistan’da ortaya çıkarken, Bangladeş ikinci sırayı alıyor.

Hindistan’da da yetersiz beslenme oranlarının önemli ölçüde artmasından korkuluyor.

Bazı yerlerde sadece eczane ve hastane açık

Güney Asya'da şimdiye kadar yaklaşık 13 milyon Covid-19 vakası ve 186 binden fazla ölüm gerçekleşti.

Birçok ülkede hastane ve eczaneler dışındaki her yer kapandı.

Hindistan'da birkaç eyalet ve bölge, virüsün yayılmasını durdurmak için aralıklı olarak kısıtlamalara başvuruyor.

Hamilelikler arttı

Doğum kontrolüne az erişim olması ya da hiç erişim olmaması yüzünden, 400 bini küçük yaştakilerde olmak üzere 3,5 milyon istenmeyen gebeliğin olduğu tahmin ediliyor.

Sağlık hizmetlerinin kesintiye uğraması diğer hastaları da etkiledi. Rapor, Güney Asya’da tüberküloz, sıtma, tifo ve HIV / Aids nedeniyle tedavi edilemeyen ergenler arasında ölümün daha da artacağını öngörüyor.