Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Alaska eyaletindeki Bartlett Cove Körfezi kıyısında bulunan Glacier Bay National Park, gökyüzünde görülen kuzey ışıklarının büyüleyici görüntüsüne ev sahipliği yaptı.

Ulusal park yetkilileri, "Kuzey ışıkları 12 Mart gecesi açık hava sayesinde bu hafta sonu gökyüzümüzü renklendirdi, yıldızlı gökyüzünde dans etti” açıklamasında bulundu.

Nerelerde görülür?

Kuzey ışıklarının bir diğer ismi kutup ışıkları olarak biliniyor. Kuzey ve güney kutbunda görülebilen ışımalar olması nedeniyle bu ismi taşıyor. Bu sebeple de kuzey kutup ülkeleri ya da güney kutup ülkelerinde görülür.

İzlanda, Grönland, Kanada, Alaska, Kuzey Sibirya, Norveç en sık ve parlak kutup ışıklarının en net görüldüğü ülkelerdir.



