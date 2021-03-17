Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 12:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kazakistan'da kaybolan çoban 3 gün sonra kuyuda bulundu
Kazakistan'da kaybolan bir çoban 3 gün sonra bir kuyuda bulundu. 3 metrelik kuyuda aç susuz mahsur kalan çobanın kurtarılma anları böyle kaydedildi.
Kazakistan’ın Türkistan Bölgesi’nde mucize bir kurtuluş gerçekleşti. Bir çoban kaybolan hayvan sürüsünü ararken kuyuya düştü.
41 yaşındaki çoban, 3 metre derinliğindeki kuyudan bir türlü çıkamadı. Yokluğu fark edilince kurtarma ekipleri seferber oldu.
3 gün aç ve susuz kaldı
Kayıp çoban, en son görüldüğü yerden 2 kilometre uzaktaki bir köyde kuyunun içinde bulundu.
3 gün boyunca aç ve susuz kalan çobanın sağlık durumu iyi.
Etiketler: Kazakistan Orta Asya
Son Haberler
- 14:08
- 13:58
- 13:47
- 13:49
- 14:10
Sıradaki Haber
AB, sığınmacı mutabakatındaki taahhütlerine uymadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz