Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 13:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kafesten kaçan ayı şehri birbirine kattı
Rusya’da bir iş insanına ait oteldeki kafesten kaçmayı başaran ayı şehri birbirine kattı. Özgürlüğü kısa süren ayıya otobüs çarptı.
Rusya’nın Nijnivartovsk kentinde bir iş insanına ait otelde kafeste tutulan ayı kaçmayı başararak, sokağa indi. Kenti birbirine katan ayı, sokaktaki vatandaşların kabusu oldu.
Kent sokaklarında dolaşan ayıya otobüs çarptı.
Ayı, kazanın ardından uyutuldu
Rus medyasının görgü tanıklarına dayandırdığı haberde, ayının otobüs kazasının ardından uyutulduğu bilgisi verildi.
Yerel medya, talihsiz kazaya ilişkin can kaybı ve yaralanmanın olmadığını açıkladı.
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