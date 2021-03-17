İngiltere, salı günü, dış politikasının yeniden düzenlenmesine ilişkin bir belge yayımladı. Belgede, nükleer savaş başlıklarının bu on yılın sonuna kadar 180'den 260'a çıkarılması planı da yer aldı.

Ayrıca "Rusya tehdidi" de söz konusu belgeye konu oldu.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, bugün yaptığı açıklamada, nükleer savaş başlıklarının artırılması planına dikkat çekerek, "Bu karar, uluslararası istikrara ve stratejik güvenliğe zarar verir. Nükleer savaş başlıklarının varlığı, dünya çapında barış için tehdittir." diye konuştu.

"Rusya 'aktif tehdit', Çin 'sistemli ilerleyen rakip'"

İngiltere'nin yeni stratejisine gerekçe olarak, Rusya ve Çin ile casusluk, siber saldırı ve insan hakları konusundaki sıkıntılarda artış yaşanması gösteriliyor. Londra, Rusya'yı "aktif tehdit" Çin'i ise "sistemli ilerleyen rakip" olarak görüyor.

Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya'nın İngiltere'ye tehdit olduğuna dair değerlendirme için ise "Bu doğru değil. Rusya'dan gelen tehdit yok." ifadesini kullandı.