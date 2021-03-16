İngiltere, savunma, güvenlik ve dış politika alanlarında kapsamlı bir revizyona gidiyor.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından başlayan silahsızlanma dönemi sona eriyor. Ülkede ilk olarak nükleer başlıklar artırılacak.

Londra hükümeti 180 adet olan nükleer savaş başlığı sayısını 260'a çıkarmayı öngören yeni stratejisini açıklayacak.

"Rusya 'aktif tehdit', Çin 'sistemli ilerleyen rakip'"

Yeni stratejiye gerekçe olarak Çin ve Rusya ile casusluk, siber saldırı ve insan hakları konusundaki sıkıntıların artış yaşanması gösteriliyor. Londra Rusya'yı "aktif tehdit" Çin'i ise "sistemli ilerleyen" rakip olarak görüyor.

İngiltere'nin politikası tepki çekiyor

Birçok ülke küresel silahsızlanmaya giderken Trident Nükleer Programı'nı devam ettiren İngiltere bu tavrıyla tepki çekiyor.

Yetkililer, dünyanın COVID-19 pandemisinden çıkmaya çalıştığı bir zamanda İngiltere'nin "yeni bir nükleer silah yarışı" başlatma riskini taşıdığı konusunda uyarıyor.

"Para israfına neden olan harcamalara ihtiyacımız yok"

Nükleer Silahsızlanma Kampanyası'nın (CND) genel sekreteri Kate Hudson "Hükümet nakit sıkıntısı çekerken, kitle imha silahları için görkemli, para israfına neden olan harcamalara ihtiyacımız yok." dedi.

"Oldukça tehlikeli bir nükleer silah yarışı"

Uluslararası Nükleer Silahları Ortadan Kaldırma Kampanyası (ICAN) Başkanı Beatrice Fihn Londra hükümetinin "oldukça tehlikeli bir nükleer silah yarışına" girdiğini söyledi.

İngiltere'nin nükleer denizaltı filosu İskoçya'nın batısında bulunuyor.

Stratejik adımlarla Çin’e mesaj

İngiltere, Çin'e karşı Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Avustralya ile savunma, diplomatik ve ticari ilişkilerini derinleştiriyor.

Başbakan Boris Johnson yakın bir zamanda Hindistan'ı ziyaret edecek.

Queen Elizabeth uçak gemisini bu yılın ilerleyen günlerinde bölgede konuşlandırmaya hazırlanan İngiltere Çin’e “Hint-Pasifik'teki en geniş ve en entegre varlığa sahip Avrupalı ortak olacağız." mesajı vermeye hazırlanıyor.

İngiltere'nin ne kadar savaş başlığı var?

İngiltere'nin Rusya'dan çok daha az tahminen 4 bin 300 savaş başlığı var, ABD’de 3 bin 800, Çin’de ise yaklaşık 320 savaş başlığı bulunuyor.

Ancak İngiltere'nin elinde tuttuğu her savaş başlığının 100 kilotonluk bir patlayıcı güce sahip olduğu tahmin ediliyor.

İkinci dünya savaşının sonunda Hiroşima'ya atılan atom bombası yaklaşık 15 kilotondu.