Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 13 bin 435 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 2 milyon 594 bin 764’e yükseldi.

Ülkede COVID-19 kaynaklı 249 kişi yaşamını yitirirken toplam can kaybı 73 bin 905’e çıktı.

Almanya’da dün 83,7 olan haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı bugün 86,2'ye yükseldi.

100'ün üstüne çıkması durumunda sert tedbirlere dönülecek

17 Şubat’ta son 7 günde 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 57 olarak tespit edilmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eyalet başbakanları 4 Mart'ta düzenledikleri toplantıda, haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısının üç gün üst üste 100’ün üzerine çıkması durumunda yeniden 7 Mart öncesinde geçerli olan sert tedbirlere dönüleceği kararını almıştı.

Almanya’da haftalık yeni vaka sayıları ocak ve şubatta hızla düşmüş, mart ayında tekrar yükselmeye başlamıştı. Bu artışın, COVID-19’un mutasyona uğramış ve hızla yayılan türlerinden kaynaklandığı ifade ediliyor.