Avrupa ülkeleri, 22 kişide kan pıhtılaşmasına yol açan ve bu nedenle Danimarka'da bir kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan AstraZeneca aşısı siparişlerini iptal etti. Aşıyı alan ülkeler de kullanımını askıya aldı.

Avrupa Birliği de AstraZeneca aşısıyla ilgili inceleme başlattı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu aşının güvenli olmayabileceğini aylar önce söyledi. Bu nedenle ucuz olmasına rağmen AstraZeneca aşısı Türkiye'de tercih edilmedi.

Koca, AstraZeneca aşısı konusunda Dünya Sağlık Örgütü'nün de çekinceleri olduğunu söylemişti.

Türkiye geleneksel yöntemlerle geliştirilen inaktif aşıyı tercih etti. 2 ayda 10 milyondan fazla yapılan aşılamalarda şu ana kadar ciddi bir yan etkiye rastlanmadı.