Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 13:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca aylar önce uyarmıştı: Avrupa'da AstraZeneca krizi
AstraZeneca aşısı uygulanan 22 kişide kanda pıhtılaşma görülmesi üzerine birçok Avrupa ülkesi kullanımını geçici olarak durdurdu ve AB ilacı incelemeye aldı. Aylar önce bu aşının güvenli olmayabileceğini söyleyen Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı.
Avrupa ülkeleri, 22 kişide kan pıhtılaşmasına yol açan ve bu nedenle Danimarka'da bir kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan AstraZeneca aşısı siparişlerini iptal etti. Aşıyı alan ülkeler de kullanımını askıya aldı.
Avrupa Birliği de AstraZeneca aşısıyla ilgili inceleme başlattı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu aşının güvenli olmayabileceğini aylar önce söyledi. Bu nedenle ucuz olmasına rağmen AstraZeneca aşısı Türkiye'de tercih edilmedi.
Koca, AstraZeneca aşısı konusunda Dünya Sağlık Örgütü'nün de çekinceleri olduğunu söylemişti.
Türkiye geleneksel yöntemlerle geliştirilen inaktif aşıyı tercih etti. 2 ayda 10 milyondan fazla yapılan aşılamalarda şu ana kadar ciddi bir yan etkiye rastlanmadı.
Etiketler: Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca Koronavirüs Aşısı
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