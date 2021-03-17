CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'de olacak.

Şehitlik ziyaretinde bulunup halkla bir araya gelecek Kılıçdaroğlu, Gelibolu'da ise muhtarlarla buluşacak.

Kılıçdaroğlu, Çanakkale'nin ardından Tekirdağ'a gidecek ve yerel yönetim çalıştayına katılacak. Yerel yönetim çalıştayında il ve ilçe belediye başkanları ile buluşacak.

Toplantıda yerel yönetimlerin performansı da ele alınacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek olan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP il ve ilçe teşkilat binasını açacak.

Kılıçdaroğlu, açılışların ardından esnafla bir araya gelecek.

Kılıçdaroğlu, Tekirdağ programı çerçevesinde Balkan Çalıştayı’na da katılacak.