Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 12:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kemal Kılıçdaroğlu'nun sıradaki durağı Çanakkale
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde Çanakkale'de olacak. Çanakkale'nin ardından gezilerine Tekirdağ ile devam edecek.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'de olacak.
Şehitlik ziyaretinde bulunup halkla bir araya gelecek Kılıçdaroğlu, Gelibolu'da ise muhtarlarla buluşacak.
Kılıçdaroğlu, Çanakkale'nin ardından Tekirdağ'a gidecek ve yerel yönetim çalıştayına katılacak. Yerel yönetim çalıştayında il ve ilçe belediye başkanları ile buluşacak.
Toplantıda yerel yönetimlerin performansı da ele alınacak.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek olan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP il ve ilçe teşkilat binasını açacak.
Kılıçdaroğlu, açılışların ardından esnafla bir araya gelecek.
Kılıçdaroğlu, Tekirdağ programı çerçevesinde Balkan Çalıştayı’na da katılacak.
Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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