Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı Tanıtım Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Muhalefettin "Türkiye'de bağımsız ve özgür araştırma ortamının olmadığı" iddialarına yönelik bir soru üzerine Varank, TÜBİTAK'ın Uluslararası Lider Araştırmacılar gibi programlarıyla Türkiye'ye gelen bilim insanlarının ve onlara sağlanan desteklerin bu iddianın gerçek olmadığının ispatı niteliğinde olduğunu vurguladı.

Varank, söz konusu programın ilk çağrısına çıkıldığında da benzer eleştirilerin yapıldığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Biz bu alanları kesinlikle siyasetin dışında tutmamız gerektiğini biliyoruz. Bu alanlara siyasi olarak yaklaşmıyoruz. Ancak muhalefetin en büyük problemi bilim eğitim, sağlık alanlarını adeta siyasetin bir arenası görerek siyasi tepkiler vermeleri. Hele ki FETÖ ile irtibatlı, darbe girişiminde etkisi olan isimlerin Türkiye'de özgürlük ortamı olmadığından bahsetmesi gerçekten absürt iddialar. Türkiye'de FETÖ'ye dönük bir özgürlük alanı elbette yok. Biz teröristlere, darbe girişiminde bulunan insanlara kapılarımızı açacak değiliz. Onlar zaten görmeleri gereken muameleyi mahkemelerde görüyorlar."

Muhalefete bu alanları siyasetin dışında tutmaları çağrısında bulunan Varank, Türkiye'ye dönen bilim insanları üzerinde bir "mahalle baskısı" kurulmaya çalışıldığına dikkati çekti.

"Ez 100 araştırmacıyı ülkemize kazandırmak istiyoruz"

Varank, TÜBİTAK'ın programlarıyla araştırmalarını yapmak üzere Türkiye'ye dönen bilim insanlarının çok başarılı işlere imza attığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye geldiler şu anda çalışıyorlar. Yeni çağrımızla da en az 100 araştırmacıyı ülkemize kazandırmak istiyoruz. Biz bu çağrıları kendi kendimize de ilan etmiyoruz. Bizimle yurt dışından irtibata geçen bilim insanlarımız var. 'Yeni çağrı açmıyor musunuz, biz Türkiye'ye gelmek istiyoruz.' diyorlar onun için biz bu projeleri başlattık. Dolayısıyla asla muhalefetin söylediği gibi Türkiye'de bilimsel anlamda, araştırma geliştirme yapılacak bir ortamın eksikliği yok. Dünyada bilim insanlarını el üstünde tutan ülkeler gibi biz de bilim insanlarımızı el üstünde tutuyoruz. Onlara her türlü desteği veriyoruz ve yaptıkları çalışmaların siyasetten bağımsız, bu ülkenin geleceğine, çocuklarımıza, torunlarımıza yapılan yatırımlar olduğunun farkındayız."

Türkiye'nin özellikle Ar-Ge ekosistemi anlamında 18 yılda büyük başarılar elde ettiğini vurgulayan Varank, bu çalışmalarının dünyada getirdiği sesin özellikle savunma sanayisi alanında görüldüğünü dile getirdi.

Varank, Türkiye'yi bilimsel anlamada bir cazibe merkezi haline getirdiklerinin altını çizerek, "Bundan sonra çok daha ilerilere taşımak için de TÜBİTAK ve Bakanlık olarak bilim insanlarımıza büyük imkanlar sunacağız. Onları ülkemizde ağırlayacağız, hatta burada kalmalarını öğrenci yetiştirmelerini teşvik edeceğiz" ifadesini kullandı.