Yıllarca çaldıkları sınav soruları ile kamu kurumlarına sızdılar. Çaldıkları soruları ise “hediye” adı altında örgüt mensuplarına verdiler. Hırsızlıklarının ortaya çıkmaması için çok sıkı tedbirler uyguladılar. Bu tedbirlerden biri de örgüt mensuplarına özel bir metin üzerinden yemin ettirmek.

TRT Haber, FETÖ’nün kamu sınav sorularını nasıl çaldıklarını ve örgüt mensuplarına nasıl dağıttıklarına dair detaylara ulaştı.

Şırnak'ta tespit edildi

Şırnak Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü, Elazığ Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna Abdil K. isimli FETÖ mensubunun sızdırıldığını tespit etti.

Şüpheli Abdil K.’nın 2010-2011 KPSS sorularını çalanlardan olduğu belirlendikten sonra gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde ele geçirilen SD kartında yapılan incelemelerde çeşitli örgütsel talimatların yer aldığı görüldü.

Sözde sorumluya verilen talimatlar

FETÖ'nün sözde sorumlularından olduğu öğrenilen Abdil K’nın üzerinden çıkan deliller arasında şunlar yer aldı:

"FETÖ mensuplarına verilmek üzere çalınan sınavlara yönelik talimat ile soru verilen örgüt mensuplarına ettirilen yemin metni."

İncelenen talimatlarda FETÖ’nün çaldığı sınav sorularının örgüt mensuplarına nasıl ve ne şekilde verileceği de anlatılmış.

[Grafik: TRT Haber / Nursel Cobuloğlu]

Soruları böyle dağıtmışlar

FETÖ sivil sorumlularından Abdil K. üzerinden ele geçirilen talimatlar, “Abiler hediyenin bu sene belli bir kısmı var. Muhataplar 'Ancak bu kadar olabildi' diyorlarmış. Artık hayırlısı” diye başlıyor ve sınav sorularının ne şekilde örgüt mensuplarına verileceği anlatılıyor.

Buna göre, FETÖ’nün çalınan soruların örgüt mensuplarına verilmek üzere sivil yöneticilere verdiği talimatlar şöyle:

1- "Hediye" kesinlikle yeminle verilecek.

2- Dijital veya çıktı verilebilir. Fakat kendileri çıktı alamayacaklar, çıktıları biz alıp vereceğiz.

3- Öğrenci (asker, polis, hâkim, savcı vb...) eşleri kesinlikle bizim evlerimizde çalışacak.

4- Cevap anahtarlarının bazılarında şıkkın sonuna küçük yıldız konulmuş, bazılarında ise şıkkın sonuna + atılmıştır.

5- Kitapçık üzerinde mutlaka işlem yaparak çözülmesi tembihlenmeli.

6- Sınav öncesi internetten sorularla ilgili asla bir arama yapılmamalı, bu çok iyi tembihlenmeli.

7- Telefonda konuşma olmamalı.

8- İşlem bitirildikten sonra gerekli kişilerce geri dönüşüm yapılacak.

Hırsızlık yemini

FETÖ’nün “hediye” adı altında çeşitli kurumlara giriş sınav sorularını verirken mensuplarına yemin ettirdikleri ve bu yeminini metne döktükleri de belirlendi. İşte o yemin metni:

"Bugün aldığım bu hediyeyi, annem, babam, kardeşim, akrabalarım, en yakın arkadaşlarım, hizmetteki abilerim, ablalarım ve hiç kimse ile konuşmayacağıma, ima dahi etmeyeceğime yazılı görsel paylaşmayacağıma, olumsuz bir durumda bana söylenen şekilde davranacağıma ve sadece hediyeyi aldığım kişiye bildireceğime Kur'a-nı Kerim başta olmak üzere mukaddes bildiğim bütün değerler üzerine 'Vallahi Billahi Tallahi' yemin ederim."