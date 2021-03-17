Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Açıklamaya göre, Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist, komandoların başarılı operasyonu ile etkisiz hale getirildi.