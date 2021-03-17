Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 11:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Açıklamaya göre, Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist, komandoların başarılı operasyonu ile etkisiz hale getirildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı Harekatı
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