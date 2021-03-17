Sağlık Bakanlığı, ‘Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi’ni güncelledi. Güncellemede, aşı sonrası için önemli bir karar verildi.

Aşılama sonrası, daha önce COVID-19 enfeksiyonu geçiren veya iki doz aşı yaptırıp son dozdan sonra 14 gün süre geçmiş olan kişilerde, hastalık başlangıcı veya aşılama sonrası üç ay içindeki riskli temaslarında karantina gerekmeyecek.

Sağlık Bakanlığı; Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi’ni güncelledi. İki doz aşı olanlara karantina uygulaması kalktı. Ayrıntılar @trthaber’de.https://t.co/GBimCL0Rmd pic.twitter.com/poRhKyiBCf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 17, 2021

Uygulamadan Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalar muaf tutulacak.

Riskli gruplar arasında yer alan yaşlılarla ilgili meslek gruplarına da karantina uygulanacak.