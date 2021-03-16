Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, istişari görüşmelerin 62. turu bugün Atina’da yapıldı.

İki gün sürecek temasların ilk günü heyetler arası görüşmelerle tamamlandı.

Bakanlık istişari görüşmenin fotoğrafını da paylaştı.

İstişari görüşmelerin 62. turu bugün Atina’da yapıldı. pic.twitter.com/kTRB6QFhrU — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) March 16, 2021

Sorunlar masada

Türkiye ile Yunanistan bu görüşmelerle, Ege ve Akdeniz'de bulunan sorunların çözülmesini hedefliyor.

Türkiye'nin kıta sahanlığı ve hava sahasının Yunanistan tarafından ihlali, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının haklarının gasp edilmeye çalışılması bu başlıklardan bazıları.

Yunan Bakan: Çavuşoğlu ile görüşmek için istekliyim

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, görüşmeleri değerlendirdi. Dendias, Türk ve Yunan Dışişleri Bakanlıkları arasındaki siyasi müzakerelerin yarın Atina’da gerçekleşeceğini söyledi.

Türk mevkidaşım ve arkadaşım Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek için istekliyim” diyen Dendias, “Ancak tabii böyle bir görüşmenin anlamlı olması için uygun ortamda yapılması gerekir.” açıklamasında bulundu.

Dendias, taraflar arasındaki tek anlaşmazlığın Ege ve Doğu Akdeniz’deki Münhasır Ekonomik Bölge ile kıta sahanlığının sınırlandırılması olduğunu savundu.

Anlaşmazlığın çözümü için ortak bir zemin bulunmasını umduklarını vurguladı.

Bir önceki tur 25 Ocak'ta düzenlenmişti

Görüşmelerin bir önceki turu 25 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenmişti.

Daha önce istikşafi nitelemesi kullanılan görüşmeler için istişari ifadesi kullanılmaya başlanmıştı.

Görüşmeler 2002'de başladı

İki ülke, Ege sorunlarına her iki tarafın da kabul edebileceği, "adil, kalıcı ve kapsamlı" çözüm için zemin hazırlamak amacıyla görüşmelere 12 Mart 2002'de Ankara'da başlamıştı.

Dışişleri bakanlarının müsteşarları arasında yürütülen görüşmeler, 2016'ya kadar sürmüştü. Siyasi konjonktür ve daha ziyade Yunan tarafının isteksiz tutumu nedeniyle görüşmelerde yeni bir tur düzenlenememişti.