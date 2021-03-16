Eski Şii Merkez Kurulu Vakfı Başkanı Waseem Rizvi, Hindistan Yüksek Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkemeden "şiddeti körüklediği" gerekçesiyle Kur'an-ı Kerim'den 26 ayetin çıkarılmasını talep etti.

Talep Dakka'da protesto edildi

Bangladeş'in en büyük dini siyasi partisi Cemaat-i İslami üyeleri, Dakka'da talep üstüne protesto gösterisi düzenledi.

Bangladeşli protestocular, Hindistan Yüksek Mahkemesinin Kur'an'dan "ayetlerin çıkarılması" talebini reddetmesini ve Rizvi’nin bir milyardan fazla Müslümanın dini duygularını incittiği için yargılanmasını talep etti.

"Hiç kimsenin Kuran-ı Kerim’deki tek bir harfi bile değiştirme yetkisi yoktur"

Cemaat-i İslami'nin lideri Dr. Shafiqur Rahman, son 1500 yıldır değişmeden kalan Kuran-ı Kerim’in 26 ayetinin çıkarılması için başvuran Rizvi’nin aşırı cüretkar olduğunu söyledi.

Rahman, "26 ayeti bir kenara bırakın, hiç kimsenin Kuran-ı Kerim’deki tek bir harfi bile değiştirme yetkisi yoktur.’’ dedi.