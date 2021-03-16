Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 19:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de COVID-19'a karşı aşılama başladı
[Fotoğraf: AA]
Somali, Dünya Sağlık Örgütünün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı kapsamında gönderilen koronavirüs aşılarını uygulamaya başladı.
UNICEF tarafından dün gönderilen AstraZeneca/Oxford aşısını ilk olarak Sağlık Bakanı Dr. Fowziya Abikar Nur yaptırdı.
Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'ya da COVID-19 aşısı yapıldığı belirtildi.
Fermacu, "Salgının yayılmasını önlemek için vatandaşlarımızı koruma konusunda sorumluluğumuz var. Sağlık hizmetlerimizi güçlendirerek bu hastalığı önlemek için her türlü çabayı göstereceğiz" dedi.
COVID-19'dan toplam 379 kişi öldü
Somali, dün UNICEF'in gönderdiği 300 bin doz AstraZeneca/Oxford aşısını teslim almıştı.
Ülkede Mart 2020'den beri 9 bin 328 kişide virüs tespit edilirken 379 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Somali UNICEF
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