UNICEF tarafından dün gönderilen AstraZeneca/Oxford aşısını ilk olarak Sağlık Bakanı Dr. Fowziya Abikar Nur yaptırdı.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'ya da COVID-19 aşısı yapıldığı belirtildi.

Fermacu, "Salgının yayılmasını önlemek için vatandaşlarımızı koruma konusunda sorumluluğumuz var. Sağlık hizmetlerimizi güçlendirerek bu hastalığı önlemek için her türlü çabayı göstereceğiz" dedi.

COVID-19'dan toplam 379 kişi öldü

Somali, dün UNICEF'in gönderdiği 300 bin doz AstraZeneca/Oxford aşısını teslim almıştı.

Ülkede Mart 2020'den beri 9 bin 328 kişide virüs tespit edilirken 379 kişi hayatını kaybetti.