Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, göreve başlaması dolayısıyla Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından görüntülü mesaj paylaştı.

'Türk-Amerikan toplumu ile iş birliğini artıracağız'

Mercan, "Görevim süresince sizlerle birlikte Türk-Amerikan ilişkilerini daha da geliştirmek, Türkiye'yi ABD'de daha iyi tanıtmak ve Türkiye'nin kalkınması için üzerimize düşen görevleri yapmak üzere göreve başlamış bulunmaktayım" dedi.

Türk-Amerikan toplumuyla ilişkileri ve iş birliğini artırmanın, etkinliklerle bir arada olmanın, faaliyetleri birlikte yürütmenin, en önemli amacı olduğunu belirten Mercan, şunları aktardı:

"Görevim boyunca sizlerin desteğine, sizlerin katılımına ve sizlerin tavsiyelerine ihtiyacımız olacağından emin olabilirsiniz."

"Türkiye için Transatlantik ilişkileri her zaman önem taşımıştır"

Mercan, büyükelçiliğin ve ABD'nin çeşitli bölgelerindeki başkonsoloslukların Türkiye'yi ABD'de tanıtmak ve Türkiye'nin çıkarlarını anlatmak için 7/24 görev yapacağını vurguladı:

"Bildiğiniz gibi Türkiye için Transatlantik ilişkileri her zaman önem taşımıştır, bundan sonra da önem taşıyacaktır. İki ülke arasındaki mevcut olan siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerin çok daha ilerilere taşınması hepimizin en önemli görevleri arasında olacaktır."