İyi Parti TBMM Grup Toplantısı, Hira Zümra Demirci isimli öğrencinin, kürsüden Andımız'ı okutmasıyla başladı.

Meral Akşener, konuşmasının başında Demirci'ye teşekkür ederek, "Umarım birileri duymuştur. Bu arada 'İyi dersler arkadaşlar.' dedi, onu da unutmayalım." ifadelerini kullandı.

Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü vesilesiyle yarın bu şehre bir ziyaret gerçekleştireceğini belirten Akşener, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andı.

Akşener, bu ülkede Mustafa Kemallere idam fermanı yazanlar, milletin Meclisi'nin üzerine ordu gönderenler, milletine 'terörist.' diyenlerin, Andımız'ı yasaklayanların olduğunu ifade ederek, buna çok da şaşırmadıklarını, onları anlayabildiklerini söyledi.

Akşener, şöyle konuştu:

"Andımızın sözleri ağır gelenler, elbette Andımız'ı yasaklamak ister. Küçüklerini korumak yerine, onlara göz dikenler, elbette Andımız okunmasın isterler. Oy hesabı dışında, büyüklerini sayıdan saymayanlar, yaş almışına, emeklisine sahip çıkmayanlar, elbette Andımız duyulmasın isterler. Yandaşını milletinden çok sevenler, yükselme ve ileri gitme idealini içine sindiremeyenler, elbette Andımız bilinmesin isterler. 'Büyük Atatürk' dendiğinde, kaşıntı tutanlar, çalışmak yerine, çalıp, çırpanlar, elbette Andımız hatırlanmasın isterler.

En önemlisi de, 'Türk' demenin bir ayırma değil, bir birliktelik arzusu olduğunu görmek istemeyenler; Türk Devleti'ni, uçuruma sürükleyenler elbette Andımız'ın son cümlesinde şaşkına dönerler. Ama o arkadaşlar hiç kusura bakmasın, bizler hala buradayız, Türk Devleti hala burada, Cumhuriyet hala burada. Çünkü bu topraklarda, milletini ve memleketini özünden çok sevenler, kendilerini ve koltuklarını, özünden çok sevenlere karşı, her defasında galip gelmiştir. Her zaman da galip gelecektir."

"Bu karara isyan ediyormuş gibi yapıyorlar"

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Andımız'ın inançlarında, sözlerinde, yaptıklarında, yapacaklarında olduğunu vurgulayarak, "Andımız, milletimize duyduğumuz sevgide, büyük, güçlü ve zengin bir Türkiye'ye duyduğumuz özlemdedir. Andımız, kahraman atalarımızın aziz hatırasında, Atatürk'ümüzün mirasındadır. Andımız, kalplerimizde, andımız ruhumuzda, andımız irademizdedir. O nedenle, andımıza el uzatmaya cüret edenlere inat, bir kez daha (Ne mutlu Türküm diyene.)" şeklinde konuştu.

Bakanlıkların ikisinin adının başında "milli" kelimesi bulunduğunu ve kafiye olsun diye kullanılmadığını ifade eden Akşener, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın, milli kimliğimize vurgu yapan, milli şuuru besleyen Andımız ile yargı üzerinden mücadeleye girmesi, acı olduğu kadar da ironiktir. 'Yerli ve milliyiz.' diyenlerin, aslında ne olmadıklarını göstermesi bakımından da, bir o kadar öğreticidir." sözlerini sarf etti.

Danıştay'ın 2018 yılında verdiği "Andımız yeniden okutulmalı." kararının ardından birçok defa kararın uygulanmasına yönelik çağrıda bulunduğunu anlatan Akşener, partisinin Meclis grubunun soru ve araştırma önergeleri verdiğini söyledi.

Meral Akşener, "Tüm bu süreçte iktidardan da ortağından da daha doğrusu ortaklarından da ses çıkmadı. Genel Kurul kararından sonra, bu karara isyan ediyormuş gibi yapıyorlar. İbretlik gerçekten. Allah kimseyi böyle yoldan çıkartmasın. Abdürrahim Karakoç ne güzel söylüyor, 'Bindirmişler bir gemiye/Rotasından haberi yok/Korkuyor Türküm demeye/Atasından haberi yok. Derdi, davası oy için/Seneyi satar, ay için/Herkese çatar, bey için/Ötesinden haberi yok." ifadelerini kullandı.