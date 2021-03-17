Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şereflikoçhisar Şehit Figen Gündüz Yatılı Bölge Ortaokulu'nda düzenlenen "Kırtasiye Seti Dağıtım Töreni"ne katıldı.

Törende konuşan Selçuk, bölge yatılı okullarındaki bütün öğrencilere tablet dağıtıldığını söyledi.

"25 GB internet pakati olan tablet dağıtıyoruz"

Selçuk, "Bizim bölge yatılı okullarımız adalet kavramı konusunda en hassas olduğumuz kurumların başında geliyor. Dikkat ederseniz birçok yetişmiş insanımız, yatılı okullarda yaşadıkları hayatlardan bahsederken, devletin şefkat elinin kendilerine nasıl ulaştığını, devlete, millete olan borçlarını hayatları boyunca çalışsalar bile ödeyemeyeceklerini ifade ederler. Bu bir hakikattir ve gerçekten de bu çocuklarımızın elinden tutmak, onların yolunu aydınlatmak bizim öncelikli vazifelerimiz arasında. Buralardan başarı hikayeleri çıkacak ki, bu toprakların başarı hikayeleri büyüsün. Memleketimizin geleceği için, başarılar, parlak hedefler ortaya çıkacak ki, bizim ülke olarak geleceğimiz aydınlansın. Bunu gerçekleştirebilmek için de, her bir çocuğumuza imkan, fırsat vermeliyiz. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı olarak yatılı bölge okullarımızdaki bütün çocuklarımıza 25 GB internet pakati olan tablet dağıtıyoruz. Bu da büyük ölçüde tamamlandı" diye konuştu.

Selçuk, tablet dağıtımını tamamlayıcı olarak Türk Kızılay ile birlikte kırtasiye setlerini öğrencilerle buluşturduklarını söyledi.

Selçuk, "Çocuklarımızın tüm ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında bir çalışma ile karşı karşıyayız. Şereflikoçhisar Şehit Figen Gündüz Yatılı Bölge Ortaokulu çocuklarımızın tamamı hem tabletlerini hem diğer tüm eğitim ve kırtasiye ihtiyaçlarını aldıktan sonra ben eminim ki, çok daha mutlu bir şekilde eğitimlerine devam edecekler. Bugün 286 yatılı bölge okulumuzda bu hizmetlerimize devam ediyoruz. Yaklaşık 100 bin civarında öğrencimiz var ve her bir öğrencimizin ihtiyaçlarının en iyi şekilde giderilmesi için de çalışmalar devam ediyor" dedi.

Bakan Selçuk, konuşmasının ardından Şehit Figen Gündüz Yatılı Bölge Ortaokulu'nda sınıfları ziyaret ederek, öğrencilere kırtasiye setlerini dağıttı.