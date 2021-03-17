Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 16:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kazakistan'dan AstraZeneca açıklaması: Tedarikiyle ilgilenmiyoruz
[Fotoğraf: AA]
Kazakistan, COVID-19'a karşı geliştirilen AstraZeneca aşısında yan etkilerin görülmesi nedeniyle tedarik görüşmelerini durdurdu.
Sağlık Bakanlığı Tıbbi ve İlaç Kontrol Komitesi Başkan Yardımcısı Nurlıbek Asılbekov, ülkede aşı konusundaki mevcut durumu değerlendirdi.
"Söz konusu aşının ülkeye tedarikiyle ilgilenmiyoruz"
Kazakistan’ın daha önce AstraZeneca ile görüşmeler yaptığını belirten Asılbekov, "Ancak hepimizin medyadan takip ettiği gibi, birçok ülke söz konusu aşının kullanımını durdurdu. Temkinli davranmak adına biz de şu anda söz konusu aşının ülkeye tedarikiyle ilgilenmiyoruz" dedi.
Aralarında Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya’nın da olduğu birçok ülke, olası yan etkileri nedeniyle AstraZeneca aşısının kullanımını durdurmuştu.
Etiketler: Kazakistan Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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