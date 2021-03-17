Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 15:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rus gazı bir süre Azerbaycan üzerinden Ermenistan'a ulaşacak
Rus enerji şirketi Gazprom'un, geçici bir süreliğine Azerbaycan üzerinden Ermenistan'a doğalgaz sevk edeceği açıklandı.
Gazprom Export şirketinden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kafkasya-Transkafkasya boru hattı 2 haftalığına bakıma alınacak.
"Kısa süreli bir sözleşme imzalandı"
Söz konusu bakım çalışmaları nedeniyle, Rusya'dan Ermenistan'a doğalgaz sevkiyatının Azerbaycan üzerinden yapılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, şöyle denildi:
"Söz konusu sevkiyat için Azerbaycan Milli Petrol Şirketi SOCAR ile kısa vadeli sözleşme imzalanmıştır. Bakım çalışmaları tamamlandıktan sonra, gaz tekrardan Rusya ve Gürcistan sınırını takip eden eski güzergahtan taşınacak."
Gazprom, Ermenistan'a 2020'de 2,2 milyar metreküp doğalgaz sevk etmişti.
Etiketler: Azerbaycan Doğalgaz Ermenistan Rusya
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