Gazprom Export şirketinden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kafkasya-Transkafkasya boru hattı 2 haftalığına bakıma alınacak.

"Kısa süreli bir sözleşme imzalandı"

Söz konusu bakım çalışmaları nedeniyle, Rusya'dan Ermenistan'a doğalgaz sevkiyatının Azerbaycan üzerinden yapılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, şöyle denildi:

"Söz konusu sevkiyat için Azerbaycan Milli Petrol Şirketi SOCAR ile kısa vadeli sözleşme imzalanmıştır. Bakım çalışmaları tamamlandıktan sonra, gaz tekrardan Rusya ve Gürcistan sınırını takip eden eski güzergahtan taşınacak."

Gazprom, Ermenistan'a 2020'de 2,2 milyar metreküp doğalgaz sevk etmişti.