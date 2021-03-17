AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile geliştirdiği koronavirüs aşısı Avrupa'da tedirginliğe neden oldu.

Sebep kan pıhtılaşması

Kan pıhtılaşması gibi olası yan etkiler sebebiyle İrlanda, Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, İtalya, Bulgaristan, Hollanda, Endonezya, Letonya, İspanya, İsveç ve Bosna Hersek aşınının kullanımını durdurdu.

Kazakistan, AstraZeneca aşısı ile ilgili yapılan görüşmelerin durdurulduğunu ve tedarikiyle ilgilenmediklerini açıkladı.

Aşıya dair olumsuz haberlerle birlikte planlı teslimatta yaşanan problemler de kaygı oluşturuyor. Öyle ki, örneğin, 3'üncü dalganın başladığı duyurulan Almanya'da, Thuringia eyaletinde pratisyen hekimlere aşının uygulanmasına dair yürütülen pilot proje iptal edildi.

AstraZeneca, planlı aşı teslimatlarının azaltılmasına gerekçe olarak üretim problemleriyle ihracat kısıtlamalarını gösteriyor.

Meksika ve Yunanistan aşının kullanımına devam edecek

Meksika, Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği COVID-19 aşısını kullanmaya devam edeceğini açıkladı.

Yunanistan, Avrupa’da bazı ülkelerde kullanımı askıya alınan Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımına devam edilmesine karar verdi.

Yunanistan Ulusal Aşılama Komisyonu (EEE), gerçekleştirdiği olağanüstü toplantının ardından yayımladığı açıklamada, bazı Avrupa ülkelerinde AstraZeneca aşısının uygulanmasının ardından gözlenen kanda pıhtılaşma vakalarının "münferit vakalar" olduğu ileri sürüldü.

Yunanistan Sağlık Bakanı Vasilis Kikilyas ise Avrupa İlaç Ajansından bir talimat gelmediği sürece AstraZeneca aşısını uygulamaya devam edeceklerini belirterek, vatandaşlara bu konuda soğukkanlı olmaları ve aşı randevularını aksatmamaları çağrısında bulundu.

Bu sabah Özbekistan'a 660 bin doz AstraZeneca ulaştı

Özbekistan, Oxford Üniversitesi'nin ilaç firması AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği COVID-19 aşısından 660 bin doz teslim aldı.

Özbekistan Sağlık Bakanlığı, Hindistan Serum Enstitüsü tarafından geliştirilen ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından temin edilen 660 bin doz AstraZeneca aşısının Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçakla İstanbul üzerinden ülkeye ulaştığını açıkladı.

DSÖ: Aşının kullanılmaması için hiçbir neden yok

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bazı ülkelerin, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldığının farkında olduklarını, bu aşıya ilişkin incelemelerinin sürdüğünü kaydetmişti.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris de "AstraZeneca, kullanılan diğer aşılar gibi mükemmel bir aşıdır. Kullanılmaması için hiçbir neden yok. Ölümlerle ilgili verileri inceledik. Bugüne kadar aşılamadan kaynaklandığı kanıtlanmış bir ölüm olmadı" dedi.

AstraZeneca sözcüsü: İncelemeler sürüyor

AstraZeneca firmasının sözcüsü, İrlanda ulusal televizyonu RTE'ye yaptığı açıklamada, uygulanan 17 milyon COVID-19 aşısıyla ilgili güvenlik analizlerinde aşının kanda pıhtılaşmaya yol açtığına ilişkin bir kanıta ulaşmadıklarını, klinik çalışmalarda da bu yönde bir eğilim gözlemlemediklerini söyledi.

Şirket sözcüsü, aşının güvenliğiyle ilgili tüm verileri dikkatli şekilde incelemeye devam ettiklerini ve bunları vakit kaybetmeden paylaşmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Avrupa İlaç Ajansı da açıklama yapmıştı

AstraZeneca aşısıyla ilgili inceleme başlatan Avrupa İlaç Ajansı (EMA), pıhtılaşma nedeniyle damar tıkanması vakalarının, aşı olmuş kişilerde daha fazla görüldüğüne dair bilgi bulunmadığı bilgisini paylaşmıştı.