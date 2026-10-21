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Dünya
AA 21.10.2026 20:28

Şarkıcı IAMDDB, İsrail'i yapay zeka videosunda kimliğini çalmakla suçladı

Angola asıllı İngiliz rapçi Diana De Brito (IAMDDB), İsrail hükümetinin resmi sosyal medya hesabından yapılan propaganda paylaşımında, kendi görüntülerinin rızası dışında kullanıldığını belirterek, "Kimliğimi neden çaldın?" ifadesini kullandı.

Şarkıcı IAMDDB, İsrail'i yapay zeka videosunda kimliğini çalmakla suçladı

IAMDDB, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Benim benzerimin yer aldığı yapay zeka görüntülerinin, İsrail hükümetinin resmi hesabından paylaşıldığı dikkatimi çekti." açıklamasında bulundu.

Ünlü rapçi, "Buna izin vermediğimi, onaylamadığımı, katılmadığımı ve benzerlerimin bu videoda kullanılmasına rıza göstermediğimi açıkça belirtiyorum." ifadesini kullanarak, hiçbir şekilde söz konusu videoda yer almadığını ve verilen mesaja katılmadığını vurguladı.

IAMDDB, müziğinde ve sanatında sevgiye önem verdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Soykırımı, masumların öldürülmesini, kadın, çocuk ve ailelerin acı çekmesini desteklemiyorum. Kalbim, kayıp, yerinden edilme ve şiddet yaşamış tüm masum insanlarla birlikte. Özellikle de hayal edemeyeceğimiz acılar yaşayan Filistin halkıyla."

Açıklamasında, geçmişte genç bir şarkıcı olarak İsrail'de konser verdiğini ve bugün bildiklerini o zaman bilmediğini belirten IAMDDB, şu ifadeleri kullandı:

"Bir konser, herhangi bir hükümetin eylemlerini geçmişte ya da şu an onayladığım anlamına gelmez. Benim kimliğim, sanatım ve görüntülerimin herhangi bir siyasi mesaj için kullanılmasına rızam yoktur. Bir sanatçının, hiçbir zaman onaylamadığı bir şeye dahil olmuş gibi gösterilmesi için yapay zeka kullanılmasından derin endişe duyuyorum."

Angola asıllı İngiliz ve Portekizli rapçi, imajı, hakları, görüntüleri ve çalışmalarını korumak için gerekli adımları atacağını vurgulayarak, "İnsanlığın yanındayım. Masum insanların öldürülmesi ve acı çekmesine karşıyım. Tüm sanatçıların adı, yüzü ve çalışmalarının nerede kullanılacağına karar vermesi hakkını destekliyorum. Fotoğraflarım, sesim ve değerlerim bana aittir. Özgür Filistin." açıklamasını yaptı.

IAMDDB, İsrail hükümetinin ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformunda paylaştığı görüntüleri alıntılayarak, "Yüzde 100 rızam olmayan bir şey için kimliğimi neden çaldın?" diye sordu.

IAMDDB'nin 2018 yılına ait görüntülerinin kullanılması

Filistin destekçisi Yahudi aktivist Rafael Shimunov, İsrail asıllı bir ABD'li tarafından oluşturulan "Nereden geldiysen oraya dön. Döndük" başlıklı propaganda içerikli klipte, IAMDDB'nin 2018 yılına ait görüntülerinin kullanıldığını ortaya çıkarmıştı.

Shimunov, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail’in, yerli halk olma meselesini konu alan yapay zeka videosunda sahte bir İsrailli yaratmak için Britanyalı-Angolalı-Portekizli bir şarkıcının kimliğini çalmasından daha komik bir şey olamaz." ifadelerini kullanmıştı.

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