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Dünya
Reuters 21.10.2026 18:37

ABD, Rusya ve Ukrayna üçlü görüşme yapacak

ABD'li yetkili, Rusya'nın Ukrayna ile üçlü görüşme yapılması yönündeki ABD teklifini kabul ettiğini açıkladı.

ABD, Rusya ve Ukrayna üçlü görüşme yapacak

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